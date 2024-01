Ancora una volta la sinistra pensa al contrario e sfida il buonsenso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il generale Roberto Vannacci è stato massacrato per il suo libro, denigrato in ogni modo. Ma a prescindere dai contenuti – condivisibili o meno - il titolo è costantemente corroborato dai fatti. Viviamo in un mondo al. O, almeno, in un Paese al. Dal 7 ottobre, come riflesso dell'infame attentato di Hamas contro Israele, si sono svolte in Italia 661 manifestazioni in solidarietà del popolo palestinese, appena 30 per Israele. Dati forniti ieri dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. Eppure il centrocontinua ad attuare un doppiopesismo e a strumentalizzare i fatti. Nell'ultima settimana il Pd ha messo in scena un dramma sul Teatro di Roma perché il centrodestra si è permesso, di nominare come direttore Luca De Fusco. Prima ahanno sbraitato (alla faccia dell'alternanza democratica), ...