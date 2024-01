Ancora rialzi per i carburanti | benzina al self a 1 | 818 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prezzi die dieselin salita sulla rete. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 30 gennaio, il prezzo medio praticato dellain modalitàè 1,818al litro (1,811 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,818 e 1,834al litro (no logo 1,800). Il prezzo medio praticato del dieselè 1,779al litro (rispetto a 1,772), con i diversi marchi tra 1,779 e 1,792al litro (no logo 1,762). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,955/litro (1,950 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,902 e ...