Ancona | il centrocampo ora parla greco Arriva Vogiatzis mentre Rolfini è un rebus

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) IlVasiliosapproda all’, in prestito con diritto di riscatto dal Giugliano. Nell’attesa che si sblocchi la trattativa per l’attaccante Alex, l’aggiunge al suo roster il giocatore classe 1996 che ha iniziato la sua carriera tra i professionisti dieci anni fa con l’Ergotelis Sub, prima nell’under 20 e l’anno successivo in prima squadra. Ha giocato sempre in Grecia, nelle ultime due stagioni in Super League 2, la serie B ellenica, fino a questa stagione dove è approdato al Giugliano, undicesimo nel girone C, squadra con cui ha collezionato 21 presenze di cui 12 da titolare e 9 da subentrato – nessun gol all’attivo –, sempre nel ruolo di centrocampista centrale o di mezzala nel 4-3-3 di mister Bertotto. Il giocatore arriverà stamattina ade ...