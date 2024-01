Amici 23 | Kumo e Marisol litigano | compiti | lacrime | compleanni | il daytime

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)23 è tornato in onda con una nuova puntata delproprio questo pomeriggio, mercoledì 31 gennaio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto tra gli allievi del talent? Come al solito ve lo raccontiamo qui di seguito nel dettaglio!23, il compito di Sofia Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di23 è iniziato con un compito per Sofia, assegnato dalla maestra Alessandra Celentano. La ballerina è arrivata in studio dove ha trovato tutti i professori di ballo. Qui la ragazza ha affrontato il compito di latino contaminato in quanto, la maestra, teme un peggioramento dell’allieva. Dopo la dimostrazione di Umberto e Francesca, è stata la volta di Sofia. L’allieva di23 sarà riuscita a convincere la Celentano? La maestra ha detto di essere stata appositamente ...