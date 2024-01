Amici 23 | Alessandra Celentano stronca Sofia | Poco credibile Emanuel Lo straccia il compito della maestra VIDEO

Ennesima lettera per Nicholas Borgogni direttamente dalla maestra Alessandra Celentano . Che l’attuale ballerino di Amici 23 non piaccia alla ... (isaechia)

Oggi, ad Amici 23, Kumo non ha supera to il compito di Alessandra Celentano, deludendo Anche Emanuel Lo. (comingsoon)

Sofia Cagnetti rischia la non qualificazione al serale di Amici 23 La sentenza della maestra Alessandra Celentano la stronca: c'entra la prova sensualità ...Durante un'intervista, Alessandra Amoroso rivela di essere scoppiata in lacrime durante la prima prova a Sanremo ...Luca Jurman commenta Elettra ad Amici: “Presa per il c*lo, non è Beyoncé”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle sue parole ...