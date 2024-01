Amelia Earhart | trovato nel Pacifico il relitto di un aereo | “E’ quello della leggendaria aviatrice”

(Adnkronos) – Una squadra di ricercatori afferma di aver individuato in fondo all’Oceano Pacifico , ad una profondità di oltre 4500 metri, il ... ()

(Adnkronos) – Una squadra di ricercatori afferma di aver individuato in fondo all'Oceano Pacifico , ad una profondità di oltre 4500 metri, il relitto ... (periodicodaily)

Amelia Earhart - ritrovato l’aereo leggendario con cui la prima donna sorvolò l’Oceano

Amelia Earhart è una leggenda: fu la prima aviatrice, la prima donna a sorvolare l’Oceano. E lo fu in anni in cui alle donne non era concesso ... (dilei)