Amelia Earhart | ritrovato l’aereo leggendario con cui la prima donna sorvolò l’Oceano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è una leggenda: fu laaviatrice, laa sorvolare. E lo fu in anni in cui alle donne non era concesso neppure il diritto di voto.è una leggenda, eppure non riuscì nella sua impresa. Sognava di circumnavigare in volo l’intero mondo, lunga la rotta equatoriale, quella più lunga. Ma scomparve in qualche punto sconosciuto delPacifico. Sconosciuto fino ad oggi, perché il suo aereo potrebbe esser statodiEra il luglio 1937 quando di, che all’epoca aveva 40 anni, e del Lockheed 10-E Electra su cui volava si persero le tracce. ...