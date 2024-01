Amelia Earhart | l’aereo trovato in fondo al Pacifico potrebbe essere il suo

Volare potrebbe non essere tutto rose e fiori, ma il divertimento di per se stesso vale il prezzo. Quello che ha pagato Amelia Earhart , che ... (quotidiano)

Era il luglio 1937 quando l'aviatrice scomparve a bordo del suo bimotore Lockheed 10-E Electra. Oggi, il mito ritorna ...È stato forse risolto un mistero che dura da 87 anni. La Deep Sea Vision, una squadra di esplorazione della Carolina del Sud, Stati Uniti, sostiene di aver individuato i resti dell'aereo più famoso de ...NEW YORK - Per ottantasette anni il mondo si è chiesto dove fosse finita con il suo aereo Amelia Earhart, la femminista che scelse di volare alto, come il gabbiano Jonathan Livingston, per indicare a ...