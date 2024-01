“Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” | per Jannik Sinner la prestigiosa nomina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 – E’ stata una giornata importante oggi per, a Roma. L’intero Paese lo celebra, dopo il trionfo all’Australian Open e lo fa anche il Governo Italiano. Dopo l’incontro di ieri con Giorgia Meloni, nel pomeriggio di oggi e a seguitoconferenza stampa al Foro Italico, il tennista azzurro è stato ricevuto anche alla Farnesina. Il numero 4 del Ranking Mondiali Atp ha stretto la mano del ministro degli Esteri Antonio Tajani e ha ricevuto il riconoscimento di è statoto “”. “Il giusto riconoscimento per chi, con impegno e sacrificio, tiene alto il nome dell’Italia. Grazie per la visita, sei veramente un bravo ragazzo ed un esempio ...