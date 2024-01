Altroconsumo | attenti a shrinkflation | prezzi fermi ma quantità ridotta

Il “caro vita” non risparmia neppure i beni essenziali, e l’acqua non fa certo eccezione. La recente inchiesta di Altroconsumo relativa all’acqua ... (ildenaro)

AltroConsumo ha stilato la classifica dei supermercati preferiti ...consensi per la politica adottata in merito all’alimentazione biologica. Consumatori attenti all’ambiente e attenzione alla qualità ...un'indagine di Altroconsumo svela un panorama in cui la selezione attenta e informata del punto vendita può tradursi in un consistente risparmio annuo. Fino a 3.455 euro: questa è la cifra che una ...Sono questi, secondo l’indagine di Altroconsumo, i parametri su cui il consumatore ...che conquista i consumatori più attenti all’ambiente con la qualità dei prodotti. LEGGI ANCHE: Allarme Listeria, ...