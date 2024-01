Altro che amore al capolinea | Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano sono innamoratissimi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)e ilnon silasciati! La conferma – dopo i rumors della scorsa settimana – è arrivata dalla cantante stessa. Cosa ha detto? In una vecchia intervista del Corriere della Sera,aveva parlato del suo storico, dichiarando che – sebbene non avesse mai pensato al matrimonio prima...

Sul video del carabiniere che non considera Sergio Mattarella il suo presidente, infelice espressione pronunciata in divisa durante il servizio, ... (nicolaporro)

il primo cittadino Giampiero Falzone: “Non stiamo bene se non capiamo che non si tratta di eroi , ma di vandali che compiono reati di danneggiamento” (repubblica)

Milano – Non c’è solo Ilaria Salis , detenuta in Ungheria da quasi un anno con l’accusa di aver aggredito a Budapest due neonazisti: a rendere ... (ilgiorno)

La mostra “Luciano Bianciardi. Sulla luna non c’è niente” offre nuovi spunti di osservazione sullo scrittore attraverso foto, riviste d’epoca, diari, quaderni di appunti ...Aiop, l’Associazione Italiana delle aziende sanitarie e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato, ha presentato a Roma, nel corso ...“Ci sono in tutto un’ottantina di ricorsi al Tar per le graduatorie dei concorsi di categoria D della Regione Puglia banditi nel dicembre 2021 e di questi una ventina già arrivati a conclusione. In ne ...