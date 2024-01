Alta tensione a Vaiano Pd contro il terzo mandato E Bosi | Sono stupito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un "no" secco alda parte del Pd diha aumentato, di molto, la temperatura in vallata sul fronte elettorale. Il governo ha reso possibile la ricandidatura del sindaco uscente Primoe lui non si è tirato indietro, ma i dem disembrano avere altre idee. A quanto pare una posizione che ha sorpreso lo stesso. "Per me la priorità resta occuparmi dei problemi delle persone die delle difficoltà legate al difficile dopo alluvione – ha detto ieri il sindaco – Certo le osservazioni sulmi hanno, confermo quello che ho dichiarato qualche giorno fa. La ricandidatura per ildeve coinvolgere la politica e la ...