Allenatori Trillini alla Biagio | Nocera al Castelnuovo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sauroe Francesco, exdella Maceratese, tornano a sedersi su una panchina. Il primo su quella dellaNazzaro, che si trova al quinto posto del girone A di Promozione con 28 punti, e avrà come vice Gianfranco Zannini, un tecnico molto conosciuto che nella passata stagione è statoguida del Tolentino. Inveceè stato scelto dalVomano, formazione che si trova al quinto posto in classifica nell’Eccellenza abruzzese con 38 punti. Da ieri il tecnico si è messo al lavoro in vista della gara di domenica in casa del Sambuceto.