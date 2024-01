Allegri vuole essere Sinner ma prende Carlos Alcaraz per Inter-Juventus | ‘scippo’ Scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è solo l’ultimo potenziale protagonista diin ordine di tempo. Un colpo che in teoria non ha nulla a che vedere con i paragoni calcio-tennistici diné con lo sportivo italiano del momento, ma in chiaveadesso dice tanto. Forse tutto CALCIO-TENNIS BIANCONERO – Prima della Semifinale di Australian Open 2024 Massimilianoaccosta la suaal “giovane” Jannik, poi vincitore del torneo tennistico. All’il ruolo del “favorito” Novak Djokovic, sconfitto proprio dal tennista italiano. Un paragone poco calzante e non di buon auspicio per la, frenata in casa dall’Empoli prima del controsorpasso ...