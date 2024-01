“Allatto la figlia di mia sorella per farla riposare Per anni è stata una pratica molto comune | non andrebbe disprezzata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Quanti farebbero allattare il proprio bambino a un’altra persona? Il video di una donna di nome Emily Boazman che allatta al seno la nipote mentre Katelyn, la mamma della piccola, si riposa e fa colazione con calma, divide il web. “Condivido questi video nella speranza che possano aiutare a normalizzare l’allattamento al seno dei bambini di altre persone”, ha fatto sapere Emily, come riporta Daily Mail. “Èunacosìper così tantie non dovrebbe essere“. Se molte donne l’hanno virtualmente applaudita, definendo “generoso” e “bello” il suo gesto, un atto d’amore nei confronti della, altre non si sono dette convinte: “La mia gelosia non lo permetterebbe mai. Quel tipo di legame è davvero speciale”. In un altro video Emily ha spiegato che ...