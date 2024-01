Alla scoperta del viaggio in Formula E di Nissan

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Scopriamo ilall’interno delle competizioni diE per. Ecco tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il credo fondamentale di, fin dsua fondazione, è stato “osare in ciò che gli altri non fanno“. Prima azienda al mondo a commercializzare in massa veicoli elettrici e unica casa automobilistica giapponese nel campionato mondiale FIA diE completamente elettrica,ha costantemente superato i limiti nello sviluppo della tecnologia EV. Di seguito andremo ad elencare una serie di episodi legati al mondo dellaE e sul team di garache si sta preparando per la prima gara in Giappone a marzo. Tokyo E-Prix: la gara inaugurale dellaE in Giappone Il ...