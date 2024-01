Alfieri | sotto inchiesta per l' appalto della pubblica illuminaizone | «Favorita l' azienda di famiglia»

Mattinata di perquisizioni ed acquisizioni di documenti per la Guardia di Finanza di Salerno. I militari hanno fatto tappa nella sede della Provincia a Salerno, al Comune di Capaccio Paestum e nello s ...Dopo il successo (1.094.000 ascolti) della prima visione andata in onda – in prima serata – venerdì scorso (26 gennaio) su Rai 3, la Garfagnana si appresta ad ospitare la proiezione del docu-film Per ...ROMA - In vista delle imminenti elezioni europee, di giugno prossimo, credo sia importante che i nostri candidati politici prendano in esame una questione tutta italiana. Solo in Italia, infatti, le f ...