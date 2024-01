Alessio La Padula e Antonino Spinalbese | Ilary Blasi rompe il silenzio sui suoi presunti amanti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)La, Luca Marinelli,e anche un misterioso imprenditore napoletano: sono molti i flirt che i media hanno attribuito anel post divorzio da Francesco Totti. Il Corriere della Sera, nel ricostruire le indiscrezioni, aveva pure creduto che l’ex di Belen Rodriguez fosse “l’uomo misterioso” dei messaggi, che poi abbiamo scoperto essere Cristiano Iovino. “Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe(peraltro già fidanzato); hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip); ex di Belen Rodriguez, da cui un ...