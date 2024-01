Alessandrini ha dato la vita per la giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "In ricordo di Emilio, uomo di legge e padre amorevole, che halaper la democrazia e la". La targa posizionata ieri mattina, in occasione della cerimonia organizzata nella scuola, esprime in poche ma sentite parole il ricordo del sostituto procuratore della Repubblica, assassinato a 36 anni da Prima Linea il 29 gennaio 1979, in un agguato vicino alla scuola dove il magistrato aveva da poco accompagnato il suo bambino di 8 anni. È stato il figlio Marco a parlare ai 500 studenti, a ricordare l’impegno del padre, utilizzando le parole di Walter Tobagi: "rappresentava quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi né chiacchieroni né colombe arrendevoli". La dirigente scolastica Mariangela Camporeale, ...