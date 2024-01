Aler | occupazione abusiva Cantina usata come casa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Continuano gli sgomberi delle cantineoccupate e dopo il racket sull’degli appartamenti, spunta l’ombra del racket delle cantine malridotte e fatiscenti a cui mirano i più disagiati. L’ultimo caso l’altra mattina quando una giovane donna di 30 anni, straniera, è stata sorpresa mentre cucinava in unaadibita a monolocale e per cui è stata denunciata perdalla polizia locale. La donna viveva in unadi una palazzina di via Zinnie nel quartiere popolare. Alla vista degli agenti, ha tentato di opporsi ai controlli mentre stava cucinando nei locali, servendosi di un piccolo braciere. Soggiornava all’interno dello sto dove è stato trovato anche un giaciglio di ...

Palazzina di via Zinnie, trentenne straniera sorpresa durante un controllo. La donna stava cucinando: agli agenti ha detto di aver pagato per stare lì.Agli agenti la donna, 30 anni, ha detto di aver pagato un altro soggetto per utilizzare il locale come rifugio ...(Mi-lorenteggio.com) Vigevano, 30 gennaio 2024 – Fervono i preparativi per la manifestazione podistica di 21K-10,2K-5K in programma domenica 17 marzo,organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione ...