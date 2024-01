Albano Laziale | Barcellona Spagna Ricette false 40enne arrestata in Spagna per falso | truffa al SSN | spaccio e agevolazione dell’uso di droghe ed oppiacei

Ad Albano Laziale , provincia di Roma, una donna si è sveglia ta trova to il suo compagno 33enne morto e riverso in terra. Sul corpo non è stato trova to ... (247.libero)

Arrestata a Barcellona, era ricercata da novembre. Avrebbe contraffatto un centinaio di prescrizioni con nomi di medici all’oscuro di tutto. Deve rispondere di truffa aggravata ai danni del Servizio S ...Spagna, arrestata l’italiana che falsificava le ricette mediche Oltre 12 mila pasticche di Depalgos contenute in 400 confezioni sono le pillole per uso personale e smerciate da una 40enne originaria ...Una 40enne arrestata finita in carcere in Spagna e che verrà estradata in Italia dovrà rispondere di truffa aggravata ai danni del servizio ...