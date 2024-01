Alba di fuoco Roma | in fiamme un centro di accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 31 gennaio 2024 –di: dalle ore 06:10 circa di questa mattina,infatti, la squadra 6/A dei vigili delsta intervenendo in Via Monte Libretti,16 per l'incendio di un condizionatore all'interno del bagno deldisenza fissa dimora. A quanto si apprende, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Intervento ancora in corso. Sul posto anche la Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.