Al via la seconda edizione di Healthcare Innovation Forum

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Ha l'obiettivo di analizzare le maggiori trasformazioni in ambito sanitario e le potenzialità offerte da innovazione e tecnologia per progettare una medicina del futuro, sempre più personalizzata, integrata e preventiva, ladell'in programma giovedì 1 febbraio a Palazzo Ripetta, Roma. Organizzato da Core con il contributo incondizionato di Agfa, Engineering, Olympus, Samsung, Sielte e Siemens, l'evento, coordinato dall'ingegnere Giuseppe Navanteri, si articolerà in 4 sessioni tematiche e prevede la partecipazione di esperti, accademici, manager di aziende e rappresentanti del mondo istituzionale. La prima sessione - spiega una nota - ha il tema dell'innovazione tramite la proposta di una visione ...