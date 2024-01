Al via Fieragricola fra innovazione e tecnologie green

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) VERONA (ITALPRESS) – Sono, sostenibilità e internazionalizzazione le parole chiave della 116^ edizione di, che da oggi a sabato 3 febbraio animerà il quartiere fieristico di Veronafiere, con 820 espositori da 20 Paesi, 11 padiglioni occupati, 52.000 metri quadrati, delegazioni e buyer provenienti da 28 Paesi grazie all’attività di incoming dei delegati esteri di Veronafiere e di ICE Agenzia.Una manifestazione, secondo il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto questa mattina all’inaugurazione che rappresenta «un gioiello organizzativo e un modello per aiutare a far evolvere il sistema di qualità agroalimentare italiano che sta affrontando la sfida di coniugare la transizione ecologica con la produttività».Il comparto agricolo italiano, con oltre 1,1 milioni di aziende ...

