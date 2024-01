Agricoltori irrompono a mercato vicino Parigi | 79 fermi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Glifrancesi in rivolta hanno fatto irruzione in una zona di stoccaggio dei mercati generali di Rungis, alle porte di, dove sono stati commessi "danni", è quanto riferiscono fonti della polizia francese, precisando che i manifestanti sono stati evacuati dalle forze dell'ordine e che sarebbero 79 le persone fermate dalla polizia. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, aveva avvertito i manifestanti che qualsiasi tentativo di accesso ai mercati generali di Rungis, ilall'ingrosso più importante della Francia, sarebbe stato impedito dalle forze dell'ordine.

Gli agricoltori francesi in rivolta hanno fatto irruzione in una zona di stoccaggio dei mercati generali di Rungis, alle porte di Parigi, dove sono stati commessi "danni", è quanto riferiscono fonti d