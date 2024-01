Agenzie Onu | ' stop fondi a Unrwa catastrofico per Gaza'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tagliare i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () avrà "conseguenze catastrofiche" per: lo hanno affermato oggi in una dichiarazione congiunta i responsabili di diversi organismi delle Nazioni Unite. "Il ritiro deidall'è pericoloso e porterebbe al collasso del sistema umanitario a, con conseguenze umanitarie e sui diritti umani di vasta portata nei territori palestinesi occupati e in tutta la regione", si legge nella dichiarazione dei capi delle organizzazioni che formano la Commissione permanente inter-delle Nazioni Unite (Iasc).

