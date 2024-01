Agente del carcere di San Gimignano aggredito da detenuto | naso rotto per una telefonata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) San(Siena), 31 gennaio 2024 – Ancora violenze in undella Toscana, stavolta a San, secondo quanto riferisce Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella mattinata di ieri (martedì 30 gennaio, ndr) è avvenuta l’ennesima aggressione nella casa di reclusione di San. Questa volta a subire i danni peggiori è stato un appartenente al corpo di polizia penitenziaria”. Secondo quanto ricostruito dal Sappe, unitaliano, trasferito da altri penitenziari per motivi di sicurezza “e già noto per i suoi comportamenti aggressivi, con evidenti disturbi psichiatrici, hal’in servizio, colpendolo con un pugno al volto procurandogli la frattura del setto ...