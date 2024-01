Agenas | ' dati chiari e 3 azioni per tagliare liste d' attesa'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Nella ricetta per governare led'il primo passo sono i, "fondamentali per individuare i punti critici su cui intervenire" e che devono essere "uniformi" tra le diverse Regioni per poter fornire un quadro chiaro. Poi ci sono leconcrete. "Se

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Nella ricetta per governare le liste d'attesa il primo passo sono i dati, 'fondamentali per individuare i ...Secondo i recenti dati Agenas la rete oncologica campana è quinta in Italia per le performance raggiunte, le procedure utilizzate, i tempi di avvio dei pazienti alle terapie dopo la diagnosi. Fiore ...ANCONA «Le liste di attesa «Stiamo lavorando alla soluzione di problemi atavici, i tempi derivano dalla difficoltà di sintonizzare domanda e offerta di prestazioni ...