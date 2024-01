Affetto Sinner I giovani lo amano | Iscrizioni in rialzo L’onda ’rossa’ crescerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Effettoe boom del tennis anche sui circoli tennistici cittadini. Senza dimenticare poi la conquista dopo 47 anni della Coppa Davis. Il movimento tennis è in grande salute, anche se probabilmente il meglio dovrà ancora venire, ed i suoi effetti si riverberano e si propagano anche fra gli appassionati ed i ragazzi e ragazzini forlivesi. Non sappiamo se, come ha detto il presidente della Fit Angelo Binaghi dopo il calcio ora sia lo sport più popolare d’Italia, di certo un personaggio comeha conquistato, conquista e conquisterà tanti; e in sua compagnia ci sono altre eccellenti giocatori come Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi (con Simone Bolelli i componenti della squadra di Davis), senza considerare l’auspicabile recupero, prima di tutto ad una ottimale condizione fisica, di Matteo Berrettini. "L’incremento c’è stato – ...