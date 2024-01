Aeroporti | record di passeggeri in Italia nel 2023 | 197 | 2 mln La classifica dei primi 10

Nuovo record storico per gli aeroporti italiani che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% il 2019, anno del precedente primato, ancora non influenza ...Assaeroporti: 197 milioni i passeggeri complessivi in Italia nel 2023. Sul gradino piu' alto del podio Roma Fiumicino con 40,5 milioni. Il capoluogo pugliese e' decimo con 6,5 milioni ...Nuovo record storico per gli aeroporti italiani che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% il 2019, anno del precedente primato, ancora non influenza ...