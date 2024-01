Aeroporti in Italia | nel 2023 record di passeggeri | 197 milioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Glini hanno fatto segnare nelil nuovostorico di: 197,2. Superata del 2,1% la quota raggiunta nel 2019, anno del precedente primato, ancora non influenzato dalla crisi pandemica. Lo ha reso noto Ass, diffondendo i dati dell'anno scorso. "Ilsegna il pieno recupero del segmento internazionale che raggiunge i 128di, lo 0,1% in più sul 2019", ha spiegato l'Associazione. Nella top ten per numero digli scali di Roma Fiumicino con 40,5, Milano Malpensa con 26,1, Bergamo con 16, Napoli con 12,4, Venezia con 11,3 ...

