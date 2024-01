Adesso spunta Dossoman Rallentatori stradali nel mirino Abbattuto l’ennesimo autovelox

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CALDERARA DI RENO (Bologna) "": non è il nome di un nuovo personaggio dei fumetti, ma di un ignoto vandalo che prende di mira i dossi, danneggiandoli o asportandoli. Un ’parente prossimo’ del più celebre "Fleximan", il sedicente giustiziere che taglia i pali che sorreggono gliinstallati. Non è la prima volta che, in Italia, si assiste ad azioni del genere: dei giorni scorsi è un raid nel Nord Est, dove era stato sbullonato e divelto un dissuasore, e ora sono stati registrati casi nel Riminese e nel Reggiano. Blitz che sono diventati virali. La ’firma’ "", però, è apparsa per la prima volta nel Bolognese, nel Comune di Calderara di Reno. Lo segnala il sindaco di questa cittadina, Giampiero Falzone, attraverso la sua pagina social. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ...