Adesca una coetanea | poi la picchia per mesi | nei guai un minorenne a Minturno Scauri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – In data 29 gennaio, adi, i Carabinieri della locale Stazione, eseguivano un ordine di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di un minore classe 2007, residente in, per i reati di atti persecutori e violenza sessuale. La misura scaturisce da approfondita e delicata attività di indagine eseguita dal locale Comando Stazione Carabinieri il quale, attraverso una serie di puntuali accertamenti, riusciva a documentare come il minore avesseto unae purtroppo perpetrato nei suoi confronti, nelle more di alcuni, violenze fisiche e verbali tali da indurre la vittima in uno stato di profonda sofferenza fisica e ...