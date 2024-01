Adenocarcinoma della cervice uterina | come si fa la diagnosi e con quali novità

Rimborsato dal Sistema sanitario nazionale un farmaco che si è dimostrato in grado di allungare la sopravvivenza dei malati in stadio avanzato ed HER2-positivi (è fondamentale fare il test diagnostico ...L’Aifa ne ha approvato la rimborsabilità come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che ...Nel 2023, in Italia sono stati stimati circa 15mila nuovi casi di tumore dello stomaco (9000 uomini e 6000 donne). Il 20% presenta una sovra-espressione della proteina Her2. (ANSA) ...