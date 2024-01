Adele torna in Europa | ad agosto 4 concerti a Monaco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La pop star britannicain, dopo 8 anni, con 4 date tutte in Germania, precisamente anel mese di(i weekend 2 e 3, 9 e 10). A dare l'annuncio è l'agenzia di eventi Live Nation, confermato in un post su Instagram anche dalla stessa. La cantante 35enne si esibirà in un'arena appositamente creata nel centro espositivo della città della Germania meridionale, capace di ospitare 80mila persone per ciascuna data. "Non gioco indal 2016!" ha scrittosu Instagram che aggiunge: "Non potevo pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli più vicini a casa durante un'estate così emozionante". Asi esibirà in uno "stadio pop-up su misura progettato attorno a qualunque spettacolo" voglia mettere in scena, ha scritto su Instagram. E' già aperta la registrazione per la vendita dei biglietti che per i fan registrati inizierà il 7 febbraio. La data per le normali prevendite, invece, è fissata per il 9 febbraio. — [email protected] (Web Info)