Adele torna dal vivo | quattro concerti evento a Monaco di Baviera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)dalin Europa conspettacoli esclusivi adiil prossimo agosto La superstar mondialeha annunciato che questa estate si esibirà in una serie di spettacoli esclusivi adi, in Germania, il 2, 3, 9 e 10 agosto 2024. Gli show avranno luogo alla Munich Messe, in un ambiente all’aperto creato esclusivamente per questi spettacoli speciali. L’arena, realizzata su misura, sarà caratterizzata da una combinazione di tribune con posti a sedere e aree in piedi, per un totale di 80.000 persone a serata (qui sotto è visibile il rendering della venue). “Uno stadio pop-up unico e su misura, progettato per qualsiasi spettacolo io voglia mettere inscena?“. ha scrittosul ...

Sono otto anni che Adele non si esibisce in Europa, ma adesso la cantante inglese che ha raggiunto il successo con "Rolling in the deep" sta per tornare in grande stile.'Non potevo pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate', ha scritto la cantante su Instagram ...Era dal 2016 che Adele non si esibiva in concerto in Europa. Fino a questo 2024 per il quale ha annunciato 4 date.