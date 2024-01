Addio a Sandra Milo | Valeria Marini | Donna unica | per sempre icona

(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 "Era una donna unica , buona e generosissima. Amava il prossimo. Le donne uniche rimangono icone per sempre . ... ()

Sono cominciati da qualche minuto alla Chiesa degli artisti a piazza del Popolo a Roma i funerali di Sandra Milo . Come ieri alla camera ardente ... (quotidiano)

AGI - Il feretro di Sandra Milo , l'attrice scomparsa ieri a 90 anni, è arrivato stamattina in Campidoglio, a Roma, dove è stata allestita la camera ... (agi)

Grande commozione questa mattina alla camera ardente allestita per Sandra Milo in Campidoglio. L’attrice è scomparsa ieri a Roma, a marzo avrebbe ... (thesocialpost)

Addio a Sandra Milo - la camera ardente in Campidoglio : rose bianche per la diva assieme a una Madonnina e l’immagine di Padre Pio

Roma, 30 gennaio 2024 – Mezz’ora di ritardo. Un’attesa inusuale per una cerimonia di ultimo saluto ma non per una grande diva e, anche oggi, sul suo ... (quotidiano)