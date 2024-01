Addetto montaggio in ditta meccanica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Aziendacon sede in Cesano Maderno cerca 2 addetti lavorazioni meccaniche per aiuto montaggi meccanici,parti metalliche per macchinari industriali, montaggi tubazioni metalliche per impianti di aspirazione industriale, serramenti, posatori porte e finestre civili e industriali. Si offre tempo indeterminato. Cv a [email protected] , rif. 114JAN243/3.1.