Addetto alle consegne Lavapiatti in centro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Addetta/o al magazzino e, 1 posto Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio. Codice offerta: 72286. Contratto: apprendistato o tempo indeterminato, full time 40 ore, Ccnl Commercio. Retribuzione 1.100-1.300 euro netti al mese. Si dovrà occupare di gestione magazzino, sistemazione merci, preparazione ordini e consegna al cliente finale. Richiesta esperienza minima nella mansione, indispensabile patente B per consegnare merce con furgone aziendale, preferibile patentino per muletto., 1 posto Sede di lavoro: Milano. Codice Afolmet: 70647. Contratto: determinato uno/due mesi con possibilità di proroga, full time (lunedì-sabato su turni), retribuzione da Ccln Commercio e turismo. Pulizia e sistemazione piatti e stoviglie, esperienza anche minima. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it

Tutti pazzi per K?ji Yakusho. Un divo, in Giappone , ma semisconosciuto da noi fino al premio per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes ... (iodonna)

Proposte di lavoro dai Centri per l'impiego di La Spezia: farmacista, addetto pulizie, custode e impiegato. Contratti a tempo determinato e indeterminato, richiesta esperienza e competenze specifiche.Azienda metalmeccanica cerca impiegato contabile con esperienza in registrazione contabile, fatturazione e gestione scadenziario. Requisiti: diploma in ragioneria o laurea in ambito amministrativo/eco ...Il Comune di Genova ha indetto un bando per coprire 4 posti di addetti all'ufficio del turismo. Richiesta esperienza e conoscenza di lingue straniere. Scadenza domande il 2 febbraio.