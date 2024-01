“Ad Askatasuna copertura politica Così consacrano il loro covo”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mentre ancora ci sono due inchieste in pieno svolgimento e un maxi-processo per associazione per delinquere che riguardano il centro sociale, il Comune di Torino avvia formalmente il percorso di legalizzazione dell’illegalità. Registi ed attori di decine di anni di violenze, a Torino come in Val di Susa, che hanno causato centinaia di feriti, anche gravissimi, tra le forze di Polizia hanno ora la possibilità di consacrare il. Non possiamo che apprezzare questo atto,finalmente cadono le maschere e viene dimostrato quanto sempre da noi denunciato sull’ambiguità di chi da decenni amministra questa città affermando, a parole, di stare dalla parte delle forze di polizia e nei fatti, invece, facendo il possibile e l’impossibile per garantireagli ...