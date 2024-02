Accessori per il bagnetto | quali non possono proprio mancare

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il momento delè generalmente uno dei più piacevoli per genitori e neonato; con qualche eccezione – alcuni bambini potrebbero non gradire l’acqua oppure eccitarsi eccessivamente durante il bagno – questo è un momento da riservare quando la giornata sta ormai avviandosi verso la conclusione, per prepararsi alla nanna, perché la gran parte dei bambini si rilassa nella vaschetta. Per garantire unfatto veramente ad hoc, naturalmente, occorre attrezzarsi nel modo migliore. Come? Ci sonoe prodotti che nonmainella routine deldi un bebè, dalla succitata vaschetta fino a spugne e, ovviamente, giocattoli, per far divertire il piccolino mentre i genitori lo insaponano e lo lavano. ...