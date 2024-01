Abbandona rifiuti per strada | trovato e “condannato” a ripulire tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 - I carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa hanno scoperto un importante abbandono diin località via del Poggio, in un’area comunale in passato già oggetto di numerosi abbandoni. Stavolta erano stati lasciatispeciali non pericolosi: vari scatoloni contenenti altri involucri e pacchi acquistati on line, riferibili a prodotti domestici vari, un sifone di plastica, vari sacchi perurbani contenenti altri sacchetti con pannolini, un divanetto di colore grigio, un cassetto in legno contenente altridi piccole dimensioni, un contenitore in vimini, un cuscino, una macchinetta del caffè e altridi piccole dimensioni di materiale plastico o cartaceo. Tramite gli indizi è stato possibile risalire all’identità del responsabile, ...