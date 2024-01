A22 | «Abbiamo prova delle pressioni e delle minacce della Uefa»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non si placa lo scontro tra A22 e lasul tema Superlega. Il PresidenteFedercalcio europea, Aleksander Ceferin, sorpreso dalla decisioneCorte di giustizia europea aveva detto: «La cosa principale che mi ha sorpreso e deluso è stato il comunicato stampa, che era completamente diverso dalla decisione.presentato reclamo alla corte senza molto successo. Tutto quello che fanno gli A22 è andare in giro, filmarsi,re a rilasciare interviste. Nel frattempo governiamo il calcio. Stiamo costruendo proposte, affrontiamo molti problemi, quindi il lobbying è probabilmente il loro lavoro principale ma non è il nostro». Ceferin aveva parlato anche di una lettera in cui A22 si sarebbe rivolto alladirettamente. Proprio per evitare fraintendimenti e ...