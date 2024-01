A2 femminile La Cbf Balducci è tornata al lavoro | Importanti le prossime due gare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Cbfalcon la novità Laura Broekstra, la centrale tedesca arrivata in Italia domenica sera dopo l’ultima gara della Bundesliga giocata sabato scorso con la sua ex squadra. Dopo aver effettuato le visite mediche ha iniziato ufficialmente l’avventura in arancionero: sarà la prima volta al di fuori dalla Germania per l’atleta tedesca. La società è stata costretta a ricorrere sul mercato dopo l’infortunio a Federica Busolini che ha riportato la lesione al legamento crociato anteriore. "La giocatrice – dice Pietro Paolella, presidente del club maceratese – si opererà il 6 marzo a Rimini. Adesso svolge esercizi per il rafforzamento muscolare che non riguardano il ginocchio. Ha ripreso ad allenarsi anche l’opposta Korhonen". All’orizzonte la sfida casalinga di domenica quando alle 17 arriverà la Cda Volley ...