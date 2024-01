A scuola arriva l’ora di intelligenza artificiale | “Si esplorano potenzialità e rischi | amplia il bagaglio culturale degli studenti e apre opportunità di lavoro”

L’ala sinistra non ha votato l’odg contro la violenza ai vigili urbani. Begaj tiene il punto: "La nostra posizione sul conflitto sociale è nota". Il comitato non molla: "Macché violenza, continuiamo i ...Ha saputo che la sua bambina aveva la sindrome di Down mentre la teneva tra le braccia, e non è stata costretta a una scelta difficile. Oggi che Emma ha 18 anni, Martina si interroga su come bilanciar ...Calonghi è progettista meccanico in una piccola azienda di Buccinasco: «Mi ero iscritto a Ingegneria, ma l'università non faceva per me. Lo stipendio lordo è di 1.750 euro che diventano 1.500 netti.