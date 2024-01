A scuola arriva l' ora di Intelligenza artificiale | l' IA divide i docenti | i più favorevoli sono i giovani

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) C'è unain Italia in cui si studia. E’ l’istituto di istruzione superiore «Marconi Pieralisi» di Jesi che ha introdotto in via sperimentale, primo delle Marche e uno dei pochi a livello nazionale, la disciplina «» all’interno dell’Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Figura nell’orario delle lezioni, mentre nei pochi casi...

A Ca’ Tron, in provincia di Treviso, c’è una scuola specializzata in digital cinema, animazione e coding. Si chiama Big Rock, è tra le più avanzate ... (dday)

A Ca’ Tron, in provincia di Treviso, c’è una scuola specializzata in digital cinema, animazione e coding. Si chiama Big Rock, è tra le più avanzate ... (dday)

Milano – Le mamme in cortile con gli occhi rivolti alla porta della scuola , da dove i bambini fanno capolino per vedere chi ci sia ad attenderli. ... (ilgiorno)

Dopo il colosso di Itapitanga, quello di Itajuipe? Ci troviamo nello stato di Bahia, in Brasile, terra che si affaccia sul mare per poi estendersi... (calciomercato)

A Jesi, in una scuola superiore, l' intelligenza artificiale non è più un concetto astratto, ma una realtà tangibile nelle aule ... (orizzontescuola)

Arriva una nuova zona con il limite di 30 km l'ora alla periferia ...la parte centrale della strada di fronte a una scuola e a una chiesa, prima adibita a parcheggi, è stata trasformata in un'area a ...Studente rilascia video intervista in cui critica la propria scuola: rischia 12 giorni di sospensione. I compagni: “Vicenda molto grave” Di Divampa la polemica in un istituto scolastico superiore di M ...Sono iniziati questa mattina i lavori demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “I Maggio” in via Salaria Antica Est, ...