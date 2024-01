A Sanremo si aprono le porte di ‘Casa Ghali’ | luogo di incontro tra culture

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ghali, in gara al 74esimo Festival dicon il brano Casa Mia, inaugura Casa Ghali, uno spazio esclusivo nato dalla collaborazione con IKEA Italia. Un ambiente inclusivo che saràdi accoglienza durante i giorni del festival, dal 6 al 10 febbraio, come un vero e proprio rifugio emotivo ispirato alla personalità e alla vita dell’artista. Foto da Ufficio Stampa Il progetto intende far sentire ‘a casa’ chi vi si affaccia, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale che racconta la storia di Ghali. Un percorso visivo e sensoriale che racconta ilda cui tutto è partito, la prima casa nel quartiere milanese di Baggio fino al palco di. Casa Ghali celebra, infatti, le radici multiculturali dell’artista e la ricchezza che l’frae influenze ...

Prove generali per il maxipalco all’aperto del Festival di Sanremo. Lo stage di piazza Colombo ha superato le prove luci: ieri sera si è illuminato, in vista dei live che ospiterà per tutta la settima ...Questa mattina, mercoledì 31 gennaio, un commando di banditi - otto, secondo le prime ricostruzioni- ha preso d’assalto un furgone portavalori lungo la statale 131 all’altezza del bivio per Siligo, in ...Il vortice che ha travolto lei e, soprattutto, noi è iniziato nel 2023 ma, a quanto pare, Annalisa ha ancora voglia di vederci fluttuare. Dopo un album dal successo vertiginoso e una prima data al For ...