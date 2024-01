A San Giovanni torneo regionale di tennistavolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – San, il prossimo fine settimana, sarà la capitale toscana del, sport che ha solide radici da queste parti. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, nella palestra del palazzetto di via Genova, si svolgerà infatti ilopen, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica tennis tavolo Valdarno con il patrocinio del comune di San. Le competizioni saranno aperte anche ad atleti ed atlete provenienti dalle regioni limitrofe. Si sfideranno giocatori dalla sesta alla terza categoria; si inizia la mattina alle 9 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14,30. Ilha una grande tradizione in Valdarno, in particolare a San, al punto che l'associazione sportiva sangiovannese può contare su oltre 50 iscritti di tutte ...