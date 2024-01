“A processo per aver partecipato a una aggressione anti-Salvini” Cosa spunta sul caso Salis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ildi Ilaria, apparsa in un'aula di tribunale in Ungheria con la manette ai polsi e incatenata pure ai piedi, fa discutere. Ma la Lega tira fuori un episodio del passato che riguarda proprio la 39enne italiana, detenuta all'estero: “Le immagini di Ilariaincatenata in Ungheria sono sciocc, il suooffre la possibilità di riflettere sull'atteggiamento di un Paese membro dell'Ue, ma non solo. Il 18 febbraio 2017, a Monza, un gazebo della Lega veniva assaltato da decine di violenti dei centri sociali, e le due ragazze presenti attaccate con insulti e sputi da un nutrito gruppo di facinorosi. Per quei fatti Ilariaè finita a, riconosciuta dalle militdella Lega”. “Auspichiamo che - si legge nella nota ...