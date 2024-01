A Porto Recanati il trofeo di karate giovanile Il Doyo Kyu Shin-Tarulli al primo posto | e adesso al lavoro per la gara a Tolentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È stata l’associazione sportiva Dojo Kyuad arrivare prima al 14°diandato in scena a. La manifestazione è stata organizzata dallo Csen Marche Settore, in collaborazione con il Comitato Csen Macerata. Nel palasport Medi, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, e davanti a un gremito pubblico si sono presentati circa 200 atleti, tra i 5 e gli 11 anni, provenienti dalle Marche e da alcune regioni limitrofe. Tra le 14 società la Dojo Kyuche, da oltre 10 anni tiene in città dei corsi dialla palestra Diaz, ha schierato sul tatami 28 atleti tra le varie sezioni ...